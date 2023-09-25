بها فتاوى غريبة.. خالد الجندي يحذر من الانسياق خلف السوشيال ميديا

ناشد الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجميع بعدم الانسياق خلف ما تروج له السوشيال ميديا من معلومات قائلا "يجب أن تقرأوا، ولا تسلموا أدمغتكم للسوشيال ميديا، حيث تسمع فيه أفكار وفتاوى غريبة، وكلام غير منطقي وغير مقبول".

وأضاف خالد الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون"، على فضائية "DMC"، أن الله تعالى قادر على كل شئ وله القدرة على تحويل الشئ المادي إلى شئ معنوي، منوها أن كل أخلاق النبي لو وضعت في كف النبي لن تصدق لأنها أخلاق لا نهائية.

وأشار إلى أن أخلاق النبي منها التواضع والرقة والكرم والجود وكظم الغيظ والعفو والصفح والشجاعة والرفق وحسن الاستقبال وعدم المعاملة بالمثل وكف الأذى وجميل المعاشرة ولين الكلام وحفاظ الأمانة والوفاء بالوعد وصلة الأرحام وشدة الحياء وكرم الضيافة وإكرام الكبير والعطف على الصغير وحفظ غيبة الناس وحفظ اللسان وستر الأعراض، وغيرها.

وأوضح، أنه عندما بعث الله النبي للبشرية، فأراد أن يضع كل الأخلاقيات ممثلة في شخص حتى يجد كل إنسان فيه ضالته.