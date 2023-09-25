حزب المستقلين الجدد: إعلان جدول انتخابات الرئاسة مرحلة جديدة نحو بناء الوطن

قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، جدول انتخابات الرئاسة، يعد بمثابه بداية لمرحلة جديدة نحو بناء الوطن.

اختيار موعد إجراء الانتخابات



وأكد رئيس حزب المستقلين في بيان له اليوم، أن اختيار موعد إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر هو اختيار جيد و في غاية الأهمية لأنه يضمن خضوع هذه الانتخابات لإشراف قضائي كامل ويمنع أي محاوله للتشكيك فيها، نظرا لأن ذلك التوقيت يضمن نفاذ النص الدستورى والقانونى المتعلق بالإشراف القضائي علي الإنتخابات.



ثمن رئيس حزب المستقلين الجدد، ماتم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، من معلومات وخطوات بشأن الانتخابات، مشيرا إلى أنها رسالة للداخل والخارج للتأكيد علي حرص الدولة علي اتمام الانتخابات في أجواء ديمقراطية نزيهة.

ورأى الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدول الانتخابات هو نقطه انطلاق لاستحقاق دستوري هام في تاريخ مصر وهو الأمر الذي يجعل المشاركهً فيه واحب وطني.



ودعا رئيس الحزب، كل المواطنين للمشاركة والتصويت بكثافة لاختيارالرئيس القادم.



كما ناشد الحزب كل القوي السياسية نحو تغليب المصلحة العليا للوطن في اتخاذ مواقفهم وتحديد أولويات المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى اصطفاف وطني كامل.