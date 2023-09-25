مصرع شخصين بحادث انقلاب سيارة على طريق تنيدة منفلوط بالوادي الجديد

لقى شخصان مصرعهما، في حادث مروي، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور "منفلوط – تنيدة" بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.



ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 50 بمحور " تنيدة – منفلوط" مما أسفر عن مصرع كل شخص، 73 سنة من مركز منفلوط بأسيوط، واخر، 77 سنة، من مركز منفلوط بأسيوط.





وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.