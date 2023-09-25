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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغييرات مديري الإدارات التعليمية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط

اعتمد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، حركة تغييرات مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك وفقًا للمسابقة التي تم الإعلان عنها؛ بهدف ضخ دماء جديدة تُسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.


وأعرب الزملوط - في بيان اليوم الاثنين - عن شكره للقيادات التي أدت واجبها خلال الفترة الماضية لما بذلوه من جهد لخدمة قطاع التعليم، حيث شملت الحركة تكليف كل من مجدي محمد محمود مدير لإدارة الداخلة التعليمية وسمير طاهر مدير لإدارة باريس التعليمية، على أن يكون التكليف لمدة عام.


وقال إن الحركة شملت أيضًا تكليف وحيد صلاح وكيل لإدارة الداخلة التعليمية وأيمن أحمد حنفي وكيل لإدارة بلاط التعليمية وعبدالحميد زين الدين وكيل لإدارة تعليم الفرافرة.


وعلى صعيد أخر، قال مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور عصام الكومي إنه تم تنفيذ حملات رقابية على الأسواق للتأكد من صلاحية وسلامة كافة السلع الغذائية؛ حفاظًا على صحة المواطنين.


وأضاف أنه تم المرور والتفتيش على الأسواق بمدينة الخارجة وتم ضبط لحوم ضاني مذبوحة خارج المجازر وغير خاضعة للكشف الطبي البيطري، وتم تحرير المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.


وأوضح أنه تم تنفيذ حملات مكثفة بأسواق مركز الداخلة والكشف على سيارة لحوم سوداني مبردة حين وصولها لمول المصرية قبل بيعها للمواطنين والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك؛ حفاظًا على صحة المواطنين.


وفي سياق آخر، قال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي إنه تم تنفيذ دورة تدريبية حول الصوب الزراعية بمركز الداخلة بالتعاون مع إحدى المؤسسات؛ لتدريب شباب الخريجين على زراعة الخضر بالنظام التقليدي وبالبيوت المحمية؛ لتوفير فرص عمل للشباب والتوسع في زراعة الخضر.


وأضاف أن الندوة تناولت نظرة عامة عن إنتاج محاصيل الخضر بالمحافظة وتطور الزراعة المحمية للخضروات في العشر سنوات الماضية والمستهدف خلال المرحلة القادمة لتوفير احتياجات المحافظة من الخضروات.


وأوضح أنه تم تنفيذ ندوة أخرى عن التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني بالتنسيق مع مركز إعلام الداخلة والمعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل بالداخلة، شملت مفهوم التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والحلول العلمية لتلافي تلك المشكلات الناجمة عنها، والعمليات الزراعية التي تجرى على نخيل البلح للتقليل من أضرار التغيرات المناخي.
 

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