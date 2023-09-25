موقع لحماس.. قصف إسرائيلي جديد على شرق قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن طائرات إسرائيلية مسيرة قصفت مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة.

وجاء قصف الاحتلال الإسرائيلي بعد دقائق من انتهاء تظاهرات شعبية قرب السياج الأمني.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أنه قام بقصف موقع عسكري لحركة حماس بواسطة طائرة مسيرة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة إلى 5 أشخاص.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة ثلاثة أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق مخيم البريج بقطاع غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت بأن عشرات الفلسطينيين يتظاهرون شرق قطاع غزة وقوات الاحتلال تستخدم نيران القناصة لتفريقهم.