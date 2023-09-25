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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للموظفين .. عقوبة الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة

صدى البلد

وضع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقوبات رادعة للموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات أو امتناعهم عن إجراء التحليل.

ويعد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، من القوانين التي خرجت للنور في عام 2021، حيث يهدف لإنهاء إكمال بعض الموظفين والاستمرار في وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات.

وأقر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

أكد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ان ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول  يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

ونص فصل الموظف متعاطي المخدرات على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون"  شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة ".

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات تعاطيه المخدرات الحضانة مجلس النواب الموظفين

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