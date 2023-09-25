حماة الوطن بالجيزة يعلن جاهزية مقرات الحزب لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

قال مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة إن حزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بقيادة النائب نافع عبد الهادي أمين عام المحافظة ووكيل لجنة الشكاوى والمقترحات، سيدعم بكل قوة على ارض الواقع تأييد ترشيح الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي فور اعلان الإجراءات الرسمية.

وأضاف سالمان، خلال تصريحات صحفية، أن جميع الوحدات ومقرات حزب حماة الوطن بالجيزة جاهزة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل التوكيلات اللازمة، مناشداً أهالي محافظة الجيزة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على النجاحات غير المسبوقة وعدم التقصير في حق بلدهم .

وحث أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، المواطنين على التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات وبناء الدولة الحديثة .

وأشار مصطفي جعفر سالمان، إلي أن حزب حماة الوطن هو أول حزب سياسي يعلن تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية 24-30.

وأضاف أن قيادات الحزب بالجيزة وعلى رأسهم، الأمين المساعد النائب طارق عبد العظيم والامين المساعد أحمد رفعت والامين المساعد محمد عاشور سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري.