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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيكتور أوربان: المجر لن تدعم أوكرانيا في أي قضية دولية

صدى البلد

انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، الحكومة الأوكرانية برئاسة فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إن المجر "لن تدعم أوكرانيا في أي قضية دولية" حتى تتم استعادة الحقوق اللغوية لأقلية مجرية كبيرة في غرب أوكرانيا.

ووفقا للأسوشيتد برس، قال أوربان أيضًا إن المجر "خدعت" بخطة الاتحاد الأوروبي للسماح بمرور الحبوب الأوكرانية عبر بلاده، وذلك بعد أن أعاقت الحرب مع روسيا الشحنات عبر البحر الأسود، وإن شحنات المنتجات الأوكرانية المتجهة ظاهريًا إلى إفريقيا تم بيعها في المجر وهو ما أدي إلي انخفاض الأسعار، والضغط على المنتجين المحليين.

 

قال أوربان إن الحبوب الأوكرانية الرخيصة أغرقت الأسواق المجرية، مما أدى إلى وفرة في المعروض أضرت بالصناعة الزراعية. وفرضت المجر، بالتعاون مع سلوفاكيا وبولندا، حظرا على استيراد 23 منتجا زراعيا أوكرانيا في 15 سبتمبر، لكنها ستواصل السماح بنقلها عبر أراضيها.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المجر زيلينسكي روسيا

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