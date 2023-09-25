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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشارك بدراسة هارفارد عن محمد صلاح: تطبيقها في المناهج التعليمية بشكل رسمي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعرب طاهر المعتز بالله، الكاتب المصرى،  المشارك فى دراسة جامعة هارفارد عن محمد صلاح، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، عن سعادته بالدارسة، مشيرًا  إلى أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم فقط، فقد اصبح أقوى وأكبر العلامات التجارية على مستوى العالم، وبدأ كبطل مصري ثم أصبح بطلا إقليميا، وعالميا، وأكثر ما يبهر في صلاح هو "المنطق والنضج والذكاء".

كاتب مصري يتحدث عن محمد صلاح 

وقال المعتز بالله خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن صلاح ورامي عباس استضافانا بعد الدراسة، وحينما ذهبنا له بالملعب أطلقوا علينا "ضيوف الكينج" والتقيته أكثر من مرة.

وكشف أن هذه الدراسة سيتم اعتمادها للتدريس بشكل رسمي في الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، معقبًا حول رد فعل صلاح بعد الدراسة قائلًا:"مكلمنيش لسه".

وأشار إلى أن صلاح يتعاون مع رامي عباس ويدرك قوته التسويقية، فرامي مايسترو ، ومحمد صلاح مصري وعربي، وقادم من منطقة مختلفة، وخاصة الشرق الأوسط، وهذا سر قوة الدراسة.

وذكر أن الدراسة تناولت كافة التفاصيل، وسبل إدارة محمد صلاح، كعلامة تجارية، وقوة جبارة.

محمد صلاح جامعة هارفارد عمرو خليل برنامج من مصر رامي عباس

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