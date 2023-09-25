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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أيمن محسب: استثمارات مشروعات الصعيد آخر 5 سنوات تعادل ما حدث فى قرن

صدى البلد

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ ما أنفق على المشروعات في صعيد مصر خلال آخر 5 سنوات يعادل ما تم صرفه في 100 سنة من عمر مصر على الصعيد، مؤكدًا أن الصعيد يستحق المزيد.

وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "بعد 2013 كان واجبا على الشعب مساندة الرئيس ودعمه، وبالفعل، دعمه الشعب وتحمل كل ما يمكن تحمله"، وأيّده الإعلامي أحمد الطاهري، قائلا: "لذلك، يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما إن الشعب هو البطل والحكاية هي الشعب".

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الرئيس يحاول رد الجميل للشعب ورفع المعاناة، والشعب يدعمه، والرئيس السيسي يتحدث بأرقام وإحصائيات تدل على أنه دقيق جدا ويتابع على نحو جيد، وهو ما ظهر في كل المحافل، حيث تحدث أفضل مما نتحدث به نحن المتخصصون".

الإعلامي أحمد الطاهري إكسترا نيوز الرئيس عبدالفتاح السيسي الخطة والموازنة الحوار الوطني

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