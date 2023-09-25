إسقاط 7 طائرات.. روسيا تتصدى لهجوم أوكراني كبير على أراضيها

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت سبع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق بيلجورود.

وكتب جلادكوف، عبر “تليجرام”، “أسقطت الدفاعات الجوية سبع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق المنطقة.. لم تقع أي إصابات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقات في الهجمات الأوكرانية على زابوريجيا، وكذلك على منطقة بيلجورود.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على “تيليجرام” “ونتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك بمنطقة زابوريجيا، وفقًا للبيانات الأولية، لقى شخص واحد مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 13 شخصًا. وكان من بين الضحايا ثلاثة أطفال. كما تضررت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية”.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات التنفيذية في منطقة بيلجورود أن قرية مقاطعة نوفي فولوكونوفسكي تعرضت لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وتم استخدام طائرة بدون طيار لإسقاط عبوة ناسفة على سيارة مارة، حيث أصيب السائق.