عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: القيادة في أرمينيا تجعل البلاد "رهينة للغرب"

أرشيفية
أرشيفية

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة في أرمينيا تحاول عمدًا تدمير العلاقات بين موسكو ويريفان وجعل البلاد "رهينة للغرب"، وذلك في بيان ردًّا على خطاب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بمناسبة الاستقلال.

وجاء في بيان الخارجية: "نحن مقتنعون بأن قيادة يريفان ترتكب خطأً فادحًا، حيث تحاول عمدًا تدمير العلاقات المتعددة الأوجه والتي تعود إلى قرون بين أرمينيا وروسيا وجعل البلاد رهينة للألعاب الجيوسياسية للغرب، ونحن على ثقة بأن الأغلبية الساحقة من الأرمن يدركون ذلك".

وتابع البيان: "إن خطاب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بمناسبة الاستقلال يوم أمس، يحتوي على هجمات غير مقبولة ضد روسيا ولا يمكن إلا رفضها".

لافروف: أرمينيا ترتكب خطأ فادحًا بتمزيق العلاقات مع موسكو

الكرملين يرفض إلقاء أرمينيا اللوم على روسيا بشأن أزمة كاراباخ

وأضاف: "هناك محاولة للتنازل عن المسؤولية عن الإخفاقات في السياسة الداخلية والخارجية من خلال تحويل اللوم على موسكو".

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها: "لقد اعترف رئيس الحكومة بشكل أساس بأن أرمينيا كانت تستعد عمدًا طوال هذا الوقت للابتعاد عن روسيا.. إن خطواته، التي تهدف إلى وضع اتجاه غربي جديد لتنمية أرمينيا، لها ما يبررها بشكل غير مقنع من خلال الأخطاء المزعومة"، مشيرة إلى أنه "بتحريض من السلطات، تم إطلاق حملة حقيقية مناهضة لروسيا في وسائل الإعلام الأرمينية".

وتعليقًا على الوضع مع الاحتجاجات في أرمينيا، لفتت الخارجية إلى "الادعاءات القائلة بأن الاحتجاجات بسبب روسيا لا علاقة لها بالواقع"، وبينت الوزارة في بيانها أن "النهج غير المسؤول من قبل فريق باشينيان تسبب في استياء عند جزء من المجتمع الأرمني، وهو ما تم التعبير عنه في الاحتجاجات الشعبية".

روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا أرمينيا أرمينيا وسوريا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

موضوعات متعلقة

لافروف: أرمينيا ترتكب خطأ فادحًا بتمزيق العلاقات مع موسكو

الكرملين يرفض إلقاء أرمينيا اللوم على روسيا بشأن أزمة كاراباخ

ترشيحاتنا

بالاسماء .. ننشر أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة

التخلي عن الأخضر.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

صدمة لجماهير الأهلي| موسيماني يقترب من العودة للدوري المصري عبر هذا الفريق.. مفاجأة زرقاء!

سامسونج تستعد لطرح Galaxy A55 للطبقة المتوسطة بمعالج Exynos 1450

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

مؤيدو السيسي بمدينة نصر وعين شمس يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنثوي.. سمر يسري تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

حاول تفريقه عن أنثاه..ردة فعل مفاجئة وخطيرة من أسد ضد مروضه بالصين

إطلالة أنيقة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بلوك جديد

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

فيديو

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ