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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الكرملين يرفض إلقاء أرمينيا اللوم على روسيا بشأن أزمة كاراباخ

ديميتري بيسكوف المتحدث
ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية

أعرب الكرملين الروسي اليوم الاثنين، عن رفضه محاولات أرمينيا إلقاء اللوم على روسيا فيما يتعلق بالوضع في ناجورني كاراباخ.

وذكر الكرملين أن أرمينيا ستبقى حليفًا لروسيا، لافتًا إلى أن الحوار مستمر بين البلدين على مستويات عدة، مؤكدًا أن موسكو تعمل على ضمان حقوق كل الأرمن في ناجورني كاراباخ.

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وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، أن وفدًا رفيع المستوى يعتزم التوجه إلى أرمينيا اليوم  تزامنًا مع نزوح آلاف الأرمن من إقليم ناجورني كاراباخ بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي قبل أقل من أسبوع. 

و قال أحد قادة الإقليم إن الشعب الأرمني في الإقليم لن يقبل العيش تحت سلطة أذربيجان.

وأكدت قيادة إقليم ناجورني كاراباخ الانفصالي لرويترز في وقت سابق من يوم الأحد، إن الأرمن في كاراباخ ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة في باقي البلاد، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع. لكن دافيد بابايان، مستشار رئيس (جمهورية أرتساخ) التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد، قال: "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".

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