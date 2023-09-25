عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا تعتقل 142 شخصًا خلال احتجاجات في يريفان

مظاهرات في أرمينيا
مظاهرات في أرمينيا

اعتقلت أرمينيا، اليوم الاثنين، 142 شخصًا على الأقل خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالعاصمة يريفان.

وحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، قالت وكالات إنقاذ القانون المحلية، إنه تم اعتقال 142 شخصًا خلال الاحتجاجات بيريفان.

وأغلق المتظاهرون شوارع العاصمة الأرمينية صباحًا، محاوين عرقلة خطوط النقل في المدينة.

وبدأت الاحتجاجات في يريفان الثلاثاء الماضي، عندما شنت أذربيجان عملية عسكرية في منطقة ناجورنو كاراباخ. ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الذي اعترف بالمنطقة كجزء من أذربيجان.

من جانبها، أعلنت الحكومة الأرمينية، أن أكثر من 2.9 ألف شخص غادروا حتى الساعة 05:00 من صباح اليوم الاثنين إقليم كاراباخ متجهين إلى أرمينيا.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، جاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية أنه: "حتى الساعة 06:00 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة 05:00 بتوقيت موسكو) دخل 2906 شخصا أرمينيا من إقليم كاراباخ.

وأشار البيان إلى أنه "من بين 2100 شخص مسجل، غادر حوالي 1000 شخص إلى أماكن إقامتهم المختارة، ووفرت الحكومة للـ 1100 المتبقين أماكن للعيش (لا يزال توزيع بعضهم مستمرا)".

أرمينيا الاحتجاجات المناهضة للحكومة المتظاهرون يريفان اذربيجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات تنفي ما تردد عن تخارج الحكومة من فودافون مصر قبل يونيو 2042

بث مباشر.. انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية بشرم الشيخ

السيسي يصل إلى افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار

بدء محاكمة مقاول وشريكه لتهديدهما رجل أعمال شهيرا بإنهاء حياته

الهجرة: حماية المصريين في كل مكان نصب أعين الدولة وأولوية لها

البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد .. طريقة عمل الحمصية في البيت

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بفرنسا في حفل غنائي| شاهد

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ