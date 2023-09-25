أرمينيا تعتقل 142 شخصًا خلال احتجاجات في يريفان

اعتقلت أرمينيا، اليوم الاثنين، 142 شخصًا على الأقل خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالعاصمة يريفان.

وحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، قالت وكالات إنقاذ القانون المحلية، إنه تم اعتقال 142 شخصًا خلال الاحتجاجات بيريفان.

وأغلق المتظاهرون شوارع العاصمة الأرمينية صباحًا، محاوين عرقلة خطوط النقل في المدينة.

وبدأت الاحتجاجات في يريفان الثلاثاء الماضي، عندما شنت أذربيجان عملية عسكرية في منطقة ناجورنو كاراباخ. ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الذي اعترف بالمنطقة كجزء من أذربيجان.

من جانبها، أعلنت الحكومة الأرمينية، أن أكثر من 2.9 ألف شخص غادروا حتى الساعة 05:00 من صباح اليوم الاثنين إقليم كاراباخ متجهين إلى أرمينيا.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، جاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية أنه: "حتى الساعة 06:00 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة 05:00 بتوقيت موسكو) دخل 2906 شخصا أرمينيا من إقليم كاراباخ.

وأشار البيان إلى أنه "من بين 2100 شخص مسجل، غادر حوالي 1000 شخص إلى أماكن إقامتهم المختارة، ووفرت الحكومة للـ 1100 المتبقين أماكن للعيش (لا يزال توزيع بعضهم مستمرا)".