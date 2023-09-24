شاهد| وصول أول دفعة من أرمن كاراباخ إلى أرمينيا

أفادت وسائل إعلام أرمينية بوصول أول دفعة من اللاجئين الأرمن في كاراباخ إلى أرمينيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نشرت المنصة الإعلامية الأرمنية “CivilNet”، اليوم الأحد، صورا ومقاطع فيديو لما قالت إنهم لاجئون أرمنيون وصلوا إلى أرمينيا من منطقة ناجورني كاراباخ الحدودية.

وأشارت إلى أنه كان هناك بعض النساء والأطفال من بين أولئك الذين يظهرون في الصور.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قيادة المنطقة الانفصالية لرويترز إن الأرمن العرقيين البالغ عددهم 120،000 في كاراباخ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان وتحت حكمها ويخشون التطهير العرقي.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في خطاب إلى الأمة، اليوم الأحد، عن استعداد أرمينيا لقبول جميع المواطنين الأرمن من ناجورني كاراباخ، وسط احتمالات بمغادرتهم الإقليم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، وقال باشينيان إن الأرمن في كاراباخ لا يزالون يواجهون خطر التطهير العرقي".

وتابع: "لقد وصلت الإمدادات الإنسانية إلى ناجورني كاراباخ في الأيام الأخيرة، ولكن هذا لا يغير الوضع إذا لم يتم خلق ظروف معيشية حقيقية لأرمن كاراباخ في منازلهم وآليات فعالة للحماية من التطهير العرقي".

وأشار إلى أن "هناك احتمال أن يرى أرمن كاراباخ مغادرة وطنهم هو السبيل الوحيد للخروج".

وأضاف باشينيان: "سترحب حكومتنا بكل محبة بإخواننا وأخواتنا من ناجورني كاراباخ".