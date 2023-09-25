عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرب.. 5 آلاف شخص يدخلون أرمينيا من قرة باغ

صدى البلد

أفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية، اليوم الإثنين، بوصول ما يقرب من 5 آلاف شخص إلى أرمينيا من إقليم قره باغ حتى الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.


وجاء في بيان صدر عن المكتب نقلته روسيا اليوم: "حتى الساعة 12:00 من اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) دخل 4850 شخصا أراضي جمهورية أرمينيا من إقليم قره باغ".

وأضاف البيان: "قد تم تجميع بيانات التسجيل لـ 3900 منهم، وما زال يجري تحديد احتياجات 950 مواطنا. وتوفر الحكومة السكن المناسب لجميع المواطنين الذين ليس لديهم مكان إقامة محدد مسبقا. ولا تزال عملية تسجيل الاحتياجات من أجل تقديم المساعدة مستمرة".

مسؤول أمريكي: وفد رفيع المستوى يتوجه إلى أرمينيا اليوم

كان قد أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، أن وفدًا رفيع المستوى يعتزم التوجه إلى أرمينيا اليوم  تزامنًا مع نزوح آلاف الأرمن من إقليم ناجورني كاراباخ بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي قبل أقل من أسبوع. 

و قال أحد قادة الإقليم إن الشعب الأرمني في الإقليم لن يقبل العيش تحت سلطة أذربيجان.

وأكدت قيادة إقليم ناجورني كاراباخ الانفصالي لرويترز في وقت سابق من يوم الأحد، إن الأرمن في كاراباخ ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة في باقي البلاد، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع. لكن دافيد بابايان، مستشار رئيس (جمهورية أرتساخ) التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد، قال: "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

ترشيحاتنا

8 نجوم .. الزمالك يفتقد أوراقًا رابحة فى مواجهة المقاولون الليلة

وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بمناسبة المولد النبوى الشريف

فيروس جديد .. ما قصة اكس وحقيقة خطورته عن كورونا؟ .. فيديو

نستقبل هذه المناسبة بمشاعر الفخر والاعتزاز.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى

الكرملين يرفض إلقاء أرمينيا اللوم على روسيا بشأن أزمة كاراباخ

لقاح مشترك جديد لـ الإنفلونزا وكورونا .. الصحة العالمية توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج نزلات البرد الحادة

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ