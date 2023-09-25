بسبب الحرب.. 5 آلاف شخص يدخلون أرمينيا من قرة باغ

أفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية، اليوم الإثنين، بوصول ما يقرب من 5 آلاف شخص إلى أرمينيا من إقليم قره باغ حتى الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان صدر عن المكتب نقلته روسيا اليوم: "حتى الساعة 12:00 من اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) دخل 4850 شخصا أراضي جمهورية أرمينيا من إقليم قره باغ".

وأضاف البيان: "قد تم تجميع بيانات التسجيل لـ 3900 منهم، وما زال يجري تحديد احتياجات 950 مواطنا. وتوفر الحكومة السكن المناسب لجميع المواطنين الذين ليس لديهم مكان إقامة محدد مسبقا. ولا تزال عملية تسجيل الاحتياجات من أجل تقديم المساعدة مستمرة".

كان قد أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، أن وفدًا رفيع المستوى يعتزم التوجه إلى أرمينيا اليوم تزامنًا مع نزوح آلاف الأرمن من إقليم ناجورني كاراباخ بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي قبل أقل من أسبوع.

و قال أحد قادة الإقليم إن الشعب الأرمني في الإقليم لن يقبل العيش تحت سلطة أذربيجان.

وأكدت قيادة إقليم ناجورني كاراباخ الانفصالي لرويترز في وقت سابق من يوم الأحد، إن الأرمن في كاراباخ ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة في باقي البلاد، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع. لكن دافيد بابايان، مستشار رئيس (جمهورية أرتساخ) التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد، قال: "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".