أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقات في الهجمات الأوكرانية على زابوريجيا، وكذلك على منطقة بيلجورود.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على “تيليجرام” “ونتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك بمنطقة زابوريجيا، وفقًا للبيانات الأولية، لقى شخص واحد مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 13 شخصًا. وكان من بين الضحايا ثلاثة أطفال. كما تضررت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية”.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات التنفيذية في منطقة بيلجورود أن قرية مقاطعة نوفي فولوكونوفسكي تعرضت لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وتم استخدام طائرة بدون طيار لإسقاط عبوة ناسفة على سيارة مارة، حيث أصيب السائق.

ومنذ أن شنت أوكرانيا هجومها المضاد في أوائل يونيو، تلقت روسيا موجة من هجمات الطائرات بدون طيار في الأشهر الأخيرة، والتي ألحقت أضرارًا متفرقة بالمباني، بما في ذلك في موسكو.

وقد قلل المسؤولون الروس من أهميتها.