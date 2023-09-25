لافروف: أرمينيا ترتكب خطأ فادحًا بتمزيق العلاقات مع موسكو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن أرمينيا ترتكب خطأ فادحًا بمحاولاتها تمزيق العلاقات مع موسكو.

وأضاف لافروف أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان انصاع لوعود الغرب، مشيرًا إلى أن ادعاء أرمينيا أن موسكو تقف خلف الاحتجاجات على أراضيها عارية عن الصحة.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستصدر قريبا بيانا بشأن عدة تصريحات للقيادة الأرمنية تضر بالعلاقات الثنائية.

وذكرت زاخاروفا في بث قناة "روسيا-24"، اليوم الاثنين: "يمكنني القول إن روسيا بلا شك توقفت مع سلسلة كاملة من التصريحات التي لا تتوافق مع الواقع، أولا، والتي تتعارض مع تطور العلاقات الثنائية، والتي أدلى بها رئيس الوزراء الأرمني (نيكول باشينيان) وممثلون رسميون ليريفان. سيتم تقديم إجابة مفصلة على هذا في المستقبل القريب، حرفيا في غضون دقائق سيتم نشر بيان مناسب من وزارة الخارجية الروسية".

وكان رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، قال في كلمة ألقاها أمام مواطنيه في وقت سابق إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأدوات الشراكة الاستراتيجية الأرمنية الروسية ليست كافية لضمان الأمن الخارجي لبلاده.

كما أشار في مقابلة مع صحيفة إيطالية، إلى أن روسيا تبتعد عن جنوب القوقاز.