قلق غربي.. ظهور حلف أوروبي غير متوقع لـ روسيا

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأنه بعد الانتخابات في سلوفاكيا، المقرر إجراؤها في 30 سبتمبر المقبل، قد يكون لروسيا حليف جديد في أوروبا يتمثل في براتيسلافا.

وأوضحت “بلومبرج”، أنه "قد تتمكن روسيا قريباً من الاعتماد على حليف آخر في أوروبا".

ولفتت إلي أن “رئيس وزراء سلوفاكيا السابق وزعيم حزب المعارضة الرئيسي، روبرت فيكو، يمكن أن يفوز في الانتخابات المقبلة”.

وأكدت أن رد فعل الشعب السلوفاكي على الصراع الأوكراني فتح الطريق أمام عودة فيكو إلى السلطة.

كما وعد وزعيم حزب المعارضة الرئيسي، روبرت فيكو، بوقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وعارض انضمام هذا كييف إلى حلف شمال الأطلسي.