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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلوفاكيا تعلن طرد أحد موظفي السفارة الروسية .. وموسكو تتوعد بالرد

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، اليوم الخميس، طرد أحد موظفي السفارة الروسية في براتيسلافا، بسبب أنشطته التي تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية السلوفاكية في بيان: "قررت سلوفاكيا اليوم طرد موظف في السفارة الروسية في براتيسلافا والسبب أنشطته التي تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الخارجية الروسية، إن “موسكو سترد على طرد سلوفاكيا أحد أعضاء بعثتنا الدبلوماسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قامت موسكو، باستدعاء السفيرة الأمريكية، لإبلاغها أن 2 من موظفي السفارة غير مرغوب بتواجدهما في روسيا.

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الموظفين هم السكرتيران الأول والثاني للسفارة الأمريكية، وطالبت موسكو بمغادرتهم أراضيها في غضون 7 أيام.

براتيسلافا الخارجية السلوفاكية سلوفاكيا السفارة الروسية

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