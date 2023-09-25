الزهور يفوز على الأهلي ويتأهل لنهائي منطقة القاهرة لكرة اليد فتيات 2008

تغلب فريق فتيات نادي الزهور لكرة اليد مواليد 2008 على النادي الأهلي بنتيجة 38-37 في مباراة نصف نهائي منطقة القاهرة ليحجز فريق الزهور تذكرته للمباراة النهائية ويقابل الشمس.

وأقيمت المباراة التي شهدت اثارة وندية بين الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملاعب نادي الطيران.

واستطاع فريق الزهور تقديم مباراة رائعة حيث حولت فتيات الزهور هزيمتهن بسبعة أهداف إلى تعادل ولعب وقت إضافي من شوطين، لتنهي فتيات الزهور المباراة لصالحهن ويتفوقن الأهلي بنتيجة 38-37.

وحقق فريق الزهور مشوار استثنائي في البطولة التي انطلقت يوم 23 أغسطس، حيث استطاع الفريق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة أمام فرق الجزيرة، والمقطم، والأهلي ب، والمعادي، وأخيرًا الأهلي أ في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع الشمس في المباراة النهائية الأربعاء الموافق 4 أكتوبر القادم.

وتضم قائمة لاعبات الزهور كلًا من: روان درويش عبد النبي، اسراء محرم سعيد، مريم محرم سعيد، حبيبه محمود احمد، ليلي احمد فؤاد عبد العزيز، ملك عمرو عبد المعطي، مريم حسين ابو الفتوح، حبيبه احمد طلعت توفيق، نيجار عماد عبد السلام، هانيا هاني بدر، هيا محمد مصطفي، نور باسم احمد عطيه، ندى احمد مجدي، ملك وليد محمد، زينه محمود احمد، حبيبه اسامه عبد المنعم، ريتاج محمد عبد الرحمن (حارس مرمى)، سلمي محمد علي اسماعيل (حارس مرمى)، حبيبه محمد صلاح، جنى احمد حسني، لجين عمرو محمد، لامار محمود حسن (حارس مرمى)، حبيبه وائل.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: هشام قدري رئيس قطاع كرة اليد بنادي الزهور، وحسين وهبه مشرف قطاع، واحمد جمعه مدرب، و وليد احمد مدرب مساعد، ومهند فتحي مدرب حراس مرمى، و رويدا علاء اخصائي، وسهام محمد كمال اداري.

يذكر أن فريق نادي الزهور لكرة اليد بنين مواليد 2010 قد توج منذ عدة أيام بالميدالية الفضية لبطولة منطقة القاهرة بعد الخسارة بصعوبة في المباراة النهائية أمام الأهلي.