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رئيس التحرير
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موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

شريف منير و لورا
شريف منير و لورا عماد وابنتهما فريد

تصدرت أخبار الوسط الفني في مصر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية بعد الإعلان الرسمي عن طلاق الفنان الكبير شريف منير وزوجته الثانية لورا عماد. ولكن هل تعرفون القصة كاملة؟ دعونا نكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحدث المهم.

 

الطلاق الثالث والأخير

علم صدى البلد أن هذا الطلاق هو الثالث والأخير بين الفنان شريف منير ولورا عماد. وما يميز هذا الطلاق عن السابقين هو أنه جاء بناءً على طلب من الفنان شريف منير نفسه، بينما كانت الطلاقين السابقين طلبتهما لورا.

شريف منير و لورا عماد

 

 

اول رد من لورا عماد


نشرت لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عقب إعلان الطلاق رسميا.

 

وظهرت طليقة شريف منير، ترقص على أغنية أصل الدلع لـ الفنان بهاء سلطان، وعلقت على الفيديو بكوبليه من الأغنية قائلة: «مشي الهوا على كيفك».

من هي لورا عماد؟

لورا عبد الأحد، والمعروفة بلورا عماد، وُلدت في الأول من يناير عام 1972، وهي من الطوائف المسيحية. بدأت حياتها الفنية كعارضة إعلانات، إلا أنها دخلت عالم التمثيل بشكل مصادف بعد أن قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج والفنان الراحل سامي العدل، الذي أبدى إعجابه بجمالها وأدائها.

شريف منير و لورا عماد

أول أعمال لورا عماد كان فيلم "البطل"، الذي قدمت فيه دورًا مع الفنان الكبير أحمد زكي، وتم عرضه في عام 1997. ومن ثم، شاركت في مسلسل "الرجل الآخر" مع الفنانة ميرفت أمين عام 1999، ومثلت أيضًا في أفلام أخرى مشهورة مثل "سوق المتعة" عام 2000، و"أرض الخوف" عام 2000.

 

واختتمت لورا عماد مشوارها الفني بمشاركتها في فيلم "لو كان دا حلم" عام 2001، بعد زواجها من الفنان شريف منير وإنجابها لابنتيها فريدة وكاميليا. بالرغم من ابتعادها عن الفن لمدة طويلة، عادت إلى الساحة الفنية من جديد من خلال مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، حيث أثبتت مهارتها وقوتها التمثيلية.

 

خلافات لورا مع ابنتيها "فريدة وكاميليا"

بدأت هذه الخلافات على منصة انستجرام عندما نشرت لورا مقطع فيديو يحمل رسالة عتاب لابنتيها، فريدة وكاميليا. في الرسالة، أعربت لورا عن استيائها من قرار ابنتيها بالابتعاد عنها وتجاهلها. كما أشارت إلى الدور الذي قامت به في رعايتهما وتربيتهما، وأنها قدمت لهما كل ما في وسعها.

 

الرد الحاد من ابنتيها

لم تمر رسالة لورا دون رد من ابنتيها. فريدة كانت أولى من ردت على والدتها بشكل حاد على انستجرام. عبّرت عن استيائها من الطريقة التي قامت بها لورا بتسليط الضوء على الخلافات العائلية أمام الناس. هذا الرد الحاد أثار جدلا كبيرًا بين متابعي العائلة.

 

كاميليا تدخل الخلاف

لم تترك كاميليا شقيقتها ووالدتها تتصارعا بمفردهما. فقد دخلت كاميليا الصراع أيضًا وأعربت عن انزعاجها من الوضع. قالت أنها لم تكن تعلم أن والدتها تفكر في هذا الشكل، وأنها كانت معها قبل فترة قصيرة.

 

حذف الفيديوهات

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها هذا الصراع على منصات التواصل الاجتماعي، قررت لورا حذف مقاطع الفيديوهات التي تحتوي على انتقاداتها لابنتيها. وذلك بعدما تعرضت لتعليقات سلبية وعديمة الإنسانية من بعض المتابعين.

 

الزواج والتفاصيل الخاصة

عقب وفاة زوجة الفنان شريف منير الأولى، ناهد، بسبب مرض سرطان القولون، تزوج من لورا عماد. وجدير بالذكر أن لورا ظلت إلى جانب أولادها بعد رحيل ناهد.

 

على الرغم من اختلاف الديانات بين الفنان شريف منير ولورا عماد، إلا أن زواجهما كان من أكثر الزيجات استقرارًا في الوسط الفني. وعلى مدى سنوات عدة، عاشا حياة مليئة بالحب والتفاهم، وأنجبا ابنتيهما الجميلتين فريدة وكاميليا.

 

الإعلان عن الطلاق

رغم السنوات السعيدة التي قضتها العائلة معًا، إلا أن الفنان شريف منير أعلن رسميًا عبر حسابه على منصة إنستجرام عن انفصاله عن لورا عماد. في تغريدته القصيرة، قال: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير". هذا الإعلان أثار موجة من التساؤلات والتعليقات من جانب متابعي الفنان شريف منير.

 

 نتمنى للفنان شريف منير وزوجته السابقة لورا عماد كل التوفيق والسعادة في مساراتهما المستقبلية. قد يكون الطلاق قرارًا صعبًا، لكنه يمثل بداية جديدة وفرصة لكل منهما لاستكشاف طرق جديدة وبناء حياة أخرى.

 

نحن نأمل أن يجد كل منهما السلام والرضا في حياته القادمة وأن يحافظا على علاقة جيدة كوالدين لأبنائهما. إن الحياة مليئة بالتحديات والتغييرات، ونتمنى لهما القوة والحكمة لمواجهة هذه التحديات والنجاح في كل جوانب حياتهما.

 

وفي النهاية، يبقى الفنان شريف منير ولورا عماد في قلوب محبيهما وجمهورهما، حيث ستظل أعمالهما الفنية تلمع وتبقى محفورة في ذاكرتنا.

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