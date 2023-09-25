رغم خسارة البرونزية| الأهلي يسجل 3 إنجازات تاريخية في كأس العالم للسلة.. ومفاجأة للاعب الزمالك

بات النادي الأهلي محط أنظار العالم الرياضي بعد مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة "إنتركونتينتال"، التي أُقيمت في سنغافورة. فإنها مشاركة استثنائية شهدتها البطولة وسجلها التاريخ الرياضي، حيث تألق المارد الأحمر على الساحة العالمية على الرغم من تفوقها، وهو إنجاز لم يسبق لأي نادي عربي أو إفريقي تحقيقه. فدعونا نتعرف على كيفية دخول سلة الأهلي إلى التاريخ من بوابة هذه البطولة.

البداية المثالية

وكانت بداية مشوار النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة مذهلة بكل المقاييس. ففي المباراة الافتتاحية للبطولة، نجح الأهلي في تحقيق انتصار مهم على حساب فريق منافس بنتيجة 82 - 76. هذا الفوز لم يكن مجرد انتصار عادي، بل كان أيضًا تاريخيًا للزمالك، حيث أصبح مصطفى كيجو، قائد الزمالك السابق والذي انضم حديثًا لصفوف الأهلي، أول لاعب في تاريخ أفريقيا يحصل على لقب رجل المباراة في اللقاء الافتتاحي.

الأهلي يتألق في البطولة

وعلى مدار مشواره في البطولة، قدم الأهلي أداءً استثنائيًا وحصل على إنجازات لم يسبق لأي نادي إفريقي تحقيقها في تاريخ البطولة. حيث سجل النادي الأهلي ثلاث إنجازات تاريخية يجب أن نسلط الضوء عليها:

1. أول فريق عربي وإفريقي يحقق الفوز

النادي الأهلي أحرز لقب أول فريق عربي وإفريقي يفوز ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة. وهذا إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق وإصراره على تحقيق التميز على الساحة العالمية.

2. تأهل مباشرًا إلى نصف النهائي

في النسخ السابقة من البطولة، كانت تتضمن البطولة أربع فرق فقط، وكانت المنافسة تبدأ من نصف النهائي مباشرة. إلا أن الأهلي نجح في تحقيق إنجاز استثنائي بكونه أول فريق عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي البطولة من دور المجموعات. هذا يعكس مدى تفوق الفريق وقدرته على التألق في المراحل الأولى للبطولة.

3. الأداء المتميز للفريق

مثّل النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة لاعبون مميزون من طينة كبار اللاعبين. وتحت قيادة المدرب الإسباني أوجوستي بوش، تألق اللاعبون وقدموا أداءً مميزًا في المباريات. ومن بين اللاعبين البارزين في الفريق نجد سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، والعديد من الوجوه البارزة الأخرى التي ساهمت في نجاح الفريق.

مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة كانت حدثًا تاريخيًا يستحق التسليط عليه بالضوء. وحقق الفريق إنجازات لم يسبق لأي نادي إفريقي تحقيقها، وواجه التحديات بإصرار وأداء متميز. يعكس هذا الأداء الاحترافي للنادي الأهلي التزامه بالتميز والتألق في المشهد الرياضي العالمي.