بعدما خرج من حسابات “الخواجة”| نجم الأهلي يقترب من بطل تونس.. وقرار مفاجئ لكولر بشأن موديست

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو تونس، حيث يشهد السوق الكروي تحركات ملحوظة، وذلك بعدما دخل فريق الترجي التونسي في مفاوضات جادة مع نجم الأهلي، محمد الضاوي كريستو. يبدو أن هذه المفاوضات قد تكون قريبة من النجاح، إذ يرغب الترجي في تدعيم صفوفه باللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الترجي يرغب في ضم كريستو

تزايدت أصداء مفاوضات الترجي التونسي مع محمد الضاوي كريستو، وهو لاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وقد شهدت هذه المفاوضات تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة. فالنادي التونسي يسعى بقوة للتعاقد مع اللاعب الصاعد من أجل تعزيز خطوطه الهجومية وتحسين أدائه في الموسم القادم.

الترجي يسعى لقيد كريستو في أفريقيا

من المعروف أن الأندية العريقة في تونس تسعى دائمًا لتعزيز تشكيلتها بأفضل اللاعبين، والترجي ليس استثناءً من هذا القاعدة. يهدف الترجي إلى قيد محمد الضاوي كريستو في القائمة الأفريقية قبل إغلاق باب القيد في تونس نهاية الشهر الجاري. هذا الأمر يأتي منطقيًا نظرًا لعدم مشاركة اللاعب مع الأهلي في أي مناسبة أفريقية حتى الآن.

الرغبة في ضم محمد الضاوي بسبب مستواه الجيد

يعزى اهتمام الترجي بضم محمد الضاوي إلى مستوى اللاعب نفسه، حيث أثبت جدارته وقدرته على تقديم أداء مميز على أرض الملعب. لا يمكن نكران تميز اللاعب الشاب الذي لعب دورًا مهمًا مع منتخب تونس للشباب في الفترة الماضية. إلى جانب ذلك، يجد اللاعب نفسه خارج حسابات مدرب الأهلي مارسيل كولر، وذلك بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزه. ومن هنا، يتضح أن هناك صعوبة لحصوله على فرصة المشاركة مع الأهلي هذا الموسم.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن طرد المحمدي

في سياق آخر، أثير جدل كبير حول قرار طرد باهر المحمدي، مدافع المصري، خلال مباراة الأهلي. وقد أوضح خبير التحكيم توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، الأسباب وراء هذا القرار.

توفيق السيد: طرد باهر المحمدي قرار صحيح

أكد توفيق السيد أن قرار طرد باهر المحمدي كان صحيحًا بكل معنى الكلمة. ويأتي ذلك بناءً على البطاقة الصفراء الأولى التي تلقاها اللاعب بسبب عرقلة لاعب الأهلي رضا سليم في الشوط الأول من المباراة. وفيما بعد، تلقى المحمدي بطاقة صفراء ثانية، ثم تم طرده بعد ارتكابه عرقة ضد إمام عاشور. إن هذا القرار كان منطقيًا ومنصفًا.

قرار مفاجئ لكولر بشأن موديست

وفيما يتعلق بالفريق الأهلي، اتخذ المدير الفني مارسيل كولر قرارًا مفاجئًا بشأن أحد لاعبيه. حيث قرر كولر منح الفرصة الكاملة للفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول، بعد أدائه المميز في مباراة المصري البورسعيدي.

كولر يدعم موديست في الأهلي

يبدو أن مارسيل كولر، المدرب السويسري، متفائلًا بما يمكن أن يقدمه موديست لفريقه. ولهذا السبب، قرر دعم اللاعب ومنحه فرصة المشاركة ضمن التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة. يأمل كولر أن يتأقلم موديست بسرعة مع زملائه في الفريق ويظهر بمستوى مميز في المباريات القادمة.

أول ظهور لموديست مع الأهلي

تمثل مباراة المصري البورسعيدي أول ظهور للمهاجم الفرنسي موديست مع الأهلي كلاعب أساسي. وقد أشعل اللاعب حماس الجماهير بأدائه الجيد ومشاركته الفعالة في خط الهجوم. هذا التألق يعد إشارة إيجابية للأهلي ومشجعيه، الذين يأملون أن يستمر اللاعب في تقديم الأداء الرائع خلال المباريات القادمة.

انتظارًا للمزيد من الإثارة

تظل مفاوضات الترجي التونسي مع محمد الضاوي كريستو وقرار مارسيل كولر بشأن أنتوني موديست موضوع اهتمام محبي الكرة والمتابعين على حد سواء. ننتظر بفارغ الصبر لمعرفة تطورات هذه الأحداث وكيف ستؤثر على المشهد الكروي العربي والإفريقي.

وتعاقد الأهلي مع موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بورسيا دورتموند الألماني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.