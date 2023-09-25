حكم شراء الشقق قبل بنائها.. دار الإفتاء تشرح عقد الاستصناع

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يستفسر عن حكم شراء الشقق قبل بنائها والتعاقد عليها ودفع ثمنها.

وأجابت دار الإفتاء. عن السؤال بأن شراء شقة في مشروع عقاري تحت الإنشاء صورة جائزة من صور عقد الاستصناع ما دام تحقق فيها أركان العقد وضوابطه.

وأوضحت أن شراء شقة في المشروعات العقارية تحت الإنشاء أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ لكونها صورة من صور عقد الاستصناع، لأن العقد بين المشتري والشركة العقارية وارد على العمل، والشقة في الذمة مطلوب بناؤها طبقًا للمواصفات الهندسية والمعمارية المتفق عليها بينهما، وهذا كله بعد مراعاة تحقق أركان عقد الاستصناع وشروطه من تحديد نوع الشيء المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة مع تحديد الثمن ووقت السداد وكيفيته.

وأشارت إلى أنه لا مانع شرعًا في ذلك من دفع كامل الثمن مقدمًا أو تقسيطه على أقساط معلومة أو دفع مُقَدَّم وتسديد باقي الثمن على دفعات، أو ربط كل قسط بمرحلة من مراحل إنجاز البناء.