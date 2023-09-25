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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغيرات جذرية.. البيت الأبيض يضع شروط استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا

البيت الأبيض يضع
البيت الأبيض يضع شروط استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا

أفادت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر، بأن مسؤولو البيت الأبيض قاموا بتجميع قائمة من التغييرات التي يجب أن تحدث في أوكرانيا لتلقي مزيد من الدعم العسكري.

وأوضحت الصيحفة، نقلا عن مصادرها، أنه ”تم إرسال هذه الرسائل إلى رئيس الوزراء دينيس شميجال ومكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وكذلك إلى منصة تنسيق المانحين”.

ولفتت  “أوكراينسكا برافدا”، إلي أنه “يتعين على كييف أن تنفذ إصلاحات في جهاز الأمن الأوكراني، وهو ما من شأنه أن يحد من صلاحيات جهاز الاستخبارات في مكافحة التجسس، ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية”.

وأكدت أن “واشنطن تطالب بإصلاح إجراءات شراء الأسلحة الحكومية بما يتوافق مع معايير الناتو وتعزيز مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد من خلال منحه صلاحيات تسليم المجرمين”.

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وأشارت صحيفة “أوكراينسكا برافدا”، إلي أن التوصيات تتعلق بإصلاحات في مكتب الأمن الاقتصادي، وكذلك في المحكمة العليا.

وأضافت أن “الرسالة هي مسودة عمل أولية وخاضعة للمراجعة”.

أوكرانيا البيت الأبيض أمريكا زيلينسكي

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