مفاجأة مدوية.. ألمانيا تعترف بإرسال معدات عسكرية شبه معطلة إلى أوكرانيا

اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، بأن ألمانيا أرسلت إلى أوكرانيا معدات قديمة أو شبه معطلة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت بيربوك: "لن يكون الأمر مفيدًا إذا وعدت فقط، وبعد ذلك لا يمكنك الوفاء به، أو تقديم شيء لا يعمل... كانت بعض مساعداتنا عبارة عن عينات قديمة جدًا، كنا نعلم، وقلنا هذا في البداية".

وأشارت إلى أنه يجب نقل الأسلحة مع الذخيرة، موضحا تأخر عمليات التسليم بضرورة الحصول على موافقة إضافية.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أن بعض الأسلحة التي أرسلها الجانب الألماني إلى القوات المسلحة الأوكرانية ربما لم تكن تعمل بسبب عدم تزويدها بقذائف مناسبة.

وأضافت أنها “لا تستطيع أن تقول بعد ما إذا كانت برلين ستزود كييف بصواريخ توروس بعيدة المدى، فمن الضروري توضيح كل التفاصيل ومعرفة من يمكنه السيطرة عليها بالضبط، وهذا يستغرق وقتا".