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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تقف وحيدة.. سقوط حلفاء أوكرانيا الأكثر ولاء

الرئيس الأوكراني،
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن حلفاء كييف الأكثر ولاءً في أوروبا بدأوا يفقدون شعبيتهم بسبب الانتخابات والمشاكل الداخلية الأخرى.

وأوضحت الصحيفة، أن "حكومات بولندا وإستونيا وسلوفاكيا ودول أخرى  في وسط وشرق أوروبا كانت من أقوى حلفاء كييف. ولكن بينما يواجه زعماء بعض هؤلاء الحلفاء صراعات إعادة انتخابهم أو مشاكل داخلية أخرى، بدأ هذا الدعم يتراجع”.

ووصفت “بوليتيكو” ، “بولندا بأنها المثال الأكثر وضوحا، والتي اعتادت على التنمر على أي عضو في الاتحاد الأوروبي" الذي أعرب عن دعم غير كاف لأوكرانيا.

وأضافت أنه “مع ذلك، على خلفية التصعيد الحاد للنزاع مع كييف بشأن إمدادات الحبوب، أعلن رئيس وزراء الجمهورية ماتيوس مورافيكي إنهاء نقل الأسلحة إلى كييف”.

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ولفتت إلي أن : "بولندا أظهرت وجهها الحقيقي… بدأ التأييد لكييف يضعف ليس فقط في وارسو. ولكن أيضا رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، التي تحدثت بأعلى صوت وأكثر فعالية دعما لأوكرانيا، التزمت الصمت بسبب فضيحة أعمال زوجها الروسية”.

اوروبا بولندا كييف أوكرانيا

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