خبير تحكيمي: الزمالك استحق ركلة جزاء أمام المقاولون.. وأمين عمر لم يكن موفقا

تحدث الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، على أداء أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وحقيقة وجود ركلة جزاء للفارس الأبيض في المباراة.



قال محمد صلاح عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" أمين عمر أدار مباراة الزمالك والمقاولون العرب بشكل جيد ماعدا الكرة التي أثارت جدلًا كبيرا وهى ركلة الجزاء، أمين عمر مكانه لم يكن يسمح له برؤية الكرة جيدًا، لذا تدخل الفار".



أضاف عبد الفتاح:" أي جزء على الخط هى جزء من منطقة الجزاء، وبالتالي حكم الفار تدخل لإثبات أن الكرة داخل المنطقة وهى في الهواء، أمين عمر اعتبرها في الحركة الطبيعية ولم يقتنع بها ركلة جزاء".



تابع:" محمد عادل استطاع استعراض المخالفة بشكل طبيعي للغاية من خلال لقطتين، اللقطة الخلفية أظهرت أن هناك لمسة يد، لكن في اللقطة التالية رد أمين عمر أن الكرة ثلاث أرباعها خارج المنطقة، وربع فقط داخل منطقة الجزاء، وهو ما يدينه وأن هناك ركلة جزاء صحيحة".



أوضح عبد الفتاح:" يد مدافع المقاولون العرب المكبرة للجسد داخل منطقة الجزاء، المخالفة موجودة داخل منطقة الجزاء، وما قاله أمين عمر يؤكد وجود ركلة جزاء وأن القرار كان خاطئًا بعدم احتساب المخالفة".



وتطرق عبد الفتاح للحديث عن هدف التعادل للمقاولون العرب، قائلًا:" الركلة الركنية قرار صحيح وهدف المقاولون العرب صحيح، على الرغم من سقوط الكرة على يد مدافع الزمالك، أشار أمين عمر باستمرار اللعب، والهدف صحيح".



أتم عبد الفتاح:" أمين عمر من الحكام التي أتحدث عنها بشكل جيد، لكنه لم يكن موفقا في مباراة اليوم، وأعتقد أن لجنة الحكام ستتخذ معه إجراء بسبب مباراة الزمالك والمقاولون".