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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسريب صوتي.. مفاجأة بشأن ضربة جزاء الزماك أمام المقاولون

صدى البلد

رد الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، على سؤال :" هناك تسريب فضيحة لـ حوار حكم مباراة الزمالك أمين عمر، وحكم الفار، وأن الجميع سمع أن حكم الفار يقول لـ أمين عمر، أن الكرة ضربة جزاء، والجميع سمع هذا التسريب، ولكن أمين عمر لم يحتسب ركلة الجزاء وسط غضب من جماهير الزمالك".

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وقال الكابتن فاروق جعفر، إن الجميع غاضب من الأخطاء التحكيمية، وإن اللجنة الثلاثية في الزمالك تقدمت بشكوى، وأنه يري أن الزمالك له ضربة جزاء.

وأضاف فاروق جعفر، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن " الزمالك يلعب في ظروف صعبة، وبدأ الدوري العام بدون مجلس إدارة، وليس لديه مشرف على الكرة". 

 

 

الزمالك يصدر بيانا ضد أمين عمر
 

وقد أصدر نادي الزمالك، بيانا رسميا، ضد الحكم أمين عمر، عبر المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، وذلك على خلفية أزمة حديث الحكم مع حكام غرفة الـ VAR، وعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة لصالح نادي الزمالك.

وجاء بيان الزمالك، كالتالي: "نظرا للظلم التحكيمي الفج الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحكم غير المحايد أمين عمر، الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، فإن نادي الزمالك يؤكد على الآتي:

1- لن نلتزم الصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق، وخسارته نقطتين عن عمد، في مشواره بالمسابقة.

2- تم إعداد شكوى رسمية؛ لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية؛ حتى تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقة، مسؤوليتها؛ للحفاظ على حقوق الأندية، وتحميها من أي ظلم يقع عليها، وتتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات المريبة التي صدرت من أمين عمر، الحكم الضعيف فنيا، الذي له عدة سوابق تحكيمية في مباريات الزمالك خلال المواسم الماضية، والتي إن دلت على شيء؛ فهي تدل على اتخاذه موقفا عدائيا من النادي، وتربصه الدائم به، وأنه لا يستطيع أن يفصل بين ميوله التشجيعية للنادي المنافس، وعمله كحكم، وهو ما ثبت يقينا خلال مباراة المقاولون، وشاءت إرادة الله أن يتم كشف هذا الحكم أمام جموع الجماهير؛ بعد إذاعة الحوار الذي دار بينه وبين حكم الفار، في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة، والتي تؤكد تعمده عدم احتساب المخالفة لصالح الزمالك، رغم وضوحها، وتأكيد حكم الفار على أنها مخالفة واضحة وصريحة، بالإضافة إلى إحتسابه هدفا غير صحيح للمقاولون؛ بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبيه قبل أن تدخل الشباك.

3- شهدت المباراة أخطاء أخرى، ومحاولات من هذا الحكم لاستفزاز لاعبي الزمالك؛ عن طريق منحهم إنذارات، في ألعاب لا تستحق حتى مخالفة، وفي المقابل، تغاضى عن العديد من المخالفات لصالح الزمالك، وكان متساهلا مع لاعبي الفريق المنافس.

4- تعمد الحكم استمرار المباراة؛ حتى يسجل المنافس هدف التعادل غير الصحيح، رغم انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء، وكل هذه الوقائع مسجلة بالصوت والصورة، وشاهدها الجميع.

5- يطالب نادي الزمالك بعدد من الأمور، كما يلي:

أولا: إحالة الحكم أمين عمر، الذي يكن مشاعر عدائية لنادي الزمالك، إلى التحقيق.

ثانيا: منع الحكم أمين عمر من إدارة أي مباراة يكون نادي الزمالك طرفا فيها.

ثالثا: إعادة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب؛ نظرا لوجود أخطاء في تطبيق القانون، مما أثر على نتيجة اللقاء.

 

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