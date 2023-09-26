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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماقولتش.. فاروق جعفر يصحح تصريحه بشأن بيع زيزو في يناير | فيديو

زيزو
زيزو

أكد الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، أنه لم يصرح لـ قناة ON E، بأنه سيوافق على رحيل أحمد سيد زيزو في انتقالات يناير المقبلة.

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وأضاف فاروق جعفر، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن " ماقولتش كده" ولكن قولت :" لو في لاعب زي زيزو أو أفضل من زيزو وجت فرصة لـ زيزو هوافق على الرحيل، بعد الرجوع لـ المدير الفني". 

ولفت إلي أنه عندما يتولى رئاسة الزمالك، سيولي كل شخص ملف، أنه لن يفعل الغريب في نادي الزمالك، معلقًا :" انا مش عنتر جاي أعمل حاجات غريبة في الزمالك".

وأشار إلي أنه سيعمل على معالجة أي مشكلة في الزمالك، وأن يركز كل لاعب في المباريات لتحقيق الفوز والبطولات.  

 

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