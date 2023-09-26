تحذير خاص للصين من الطاقة الدولية لهذا السبب

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الدول الغنية والنامية على حد سواء أن تحسن بشكل كبير من أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية الى الحدود الصفرية، محذرة من مغبة التغافل عن أهداف المناخ، و أن زيادة الطاقة النظيفة هي السبب الرئيسي في استمرار أهداف المناخ في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة بارون.

ذكرت وكالة الطاقة الدولية إنه يتعين على الدول الغنية الآن أن تصل إلى الحياد الكربوني في عام 2045 تقريبا، أي قبل خمس سنوات، من المستهدف.



ويجب على الصين أن تسرع بعقد من الزمن حتى عام 2050 للالتزام بهدف باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وتعد الصين من أكبر الدول الملوثة في العالم والتي تنتج كميات كبيرة من ملوثات الهواء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت هيئة مراقبة الطاقة العالمية: "لقد تأخر العالم بالفعل ويجب العمل لتجنب الخيارات الصعبة".

ويوفر التقرير، الذي يأتي قبل محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، حلا لخارطة طريق "صافي صفر" لعام 2021 التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، والتي قالت إن تطوير الوقود الأحفوري الجديد لا يتوافق مع إزالة الكربون على مستوى العالم بحلول منتصف القرن وهدف 1.5 درجة مئوية.

وبعد مرور عامين، شهدت وكالة الطاقة الدولية تقدمًا في شكل نمو قياسي في قدرة الطاقة الشمسية ومبيعات السيارات الكهربائية.

ويتماشى هذا مع مسار وكالة الطاقة الدولية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وكذلك الخطط التي وضعتها الصناعة لطرح عمليات تصنيع جديدة لها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن قطاع الطاقة "يتغير بشكل أسرع مما يعتقده الكثير من الناس"، مضيفة أنه من المتوقع أن تحقق تقنيات الطاقة النظيفة مجتمعة ثلث تخفيضات الانبعاثات المطلوبة بحلول عام 2030.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر أن يصل الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم إلى ذروته هذا العقد بفضل النمو "المذهل" لتقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.

ولكن بعيدًا عن الاعتماد على هذا النجاح، قال بيرول إن البلدان بحاجة إلى العمل معًا لتسريع العمل المناخي بشكل كبير.

وحذر التقرير من أن حتى التأخير البسيط في زيادة خفض الانبعاثات بما يتجاوز التعهدات الحالية "من شأنه أن يتسبب في تجاوز درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية لمدة 50 عاما تقريبا".

ويدعو التقرير أيضًا إلى "زيادة كبيرة في قدرة الطاقة النظيفة مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030.

وحذر من أنه إذا عملت حقول النفط والغاز ومحطات الفحم الحالية في العالم حتى نهاية عمرها الافتراضي، فإن العالم سوف يتجاوز بشكل كبير كميات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وذهاب حد البقاء في حدود 1.5 درجة مئوية.

وخص بالذكر الصين، وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن تمثل البلاد 45% من الانبعاثات من الوقود الأحفوري بين عامي 2023 و2050.

ومع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار أقل بقليل من 1.2 درجة مئوية حتى الآن، شهد العالم بالفعل تصاعداً في انماط الأحوال الجوية المتطرفة القاتلة والمدمرة، وكانت الفئات السكانية الأكثر ضعفاً هي الأكثر تضرراً.