الوقت لم يفت بعد.. وكالة الطاقة: إنقاذ العالم مازال ممكنا

اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أن الوقت لم يفت بعد ويمكن إنقاذ العالم ووقف الاحترار المناخي.

ووفق ما أوردت صحيفة بارون، فيمكن وقف الاحترار عند 1,5 درجة مئوية ، وهذا لا يزال ممكنا بفضل ازدهار الطاقة النظيفة.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن تأخير العمل المناخي سيجبر العالم على الاعتماد على تقنيات "باهظة الثمن وغير مثبتة" تعمل على امتصاص التلوث الكربوني من الغلاف الجوي على نطاق واسع لإعادة ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات أكثر أمانًا.

وإذا فشلت هذه التقنيات في تحقيق نتائج فعالة، أي ترشيح 0.1% من الغلاف الجوي للأرض كل عام بحلول عام 2100، فسيكون الأمر صعبا في إعادة درجات الحرارة لسابق عهدها.