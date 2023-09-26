عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوقت لم يفت بعد.. وكالة الطاقة: إنقاذ العالم مازال ممكنا

العالم عانى من حرارة
العالم عانى من حرارة قياسية

اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أن الوقت لم يفت بعد ويمكن إنقاذ العالم ووقف الاحترار المناخي.

ووفق ما أوردت صحيفة بارون، فيمكن وقف الاحترار عند 1,5 درجة مئوية ، وهذا لا يزال ممكنا بفضل ازدهار الطاقة النظيفة.
قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن تأخير العمل المناخي سيجبر العالم على الاعتماد على تقنيات "باهظة الثمن وغير مثبتة" تعمل على امتصاص التلوث الكربوني من الغلاف الجوي على نطاق واسع لإعادة ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات أكثر أمانًا.

وإذا فشلت هذه التقنيات في تحقيق نتائج فعالة، أي ترشيح 0.1% من الغلاف الجوي للأرض كل عام بحلول عام 2100، فسيكون الأمر صعبا في إعادة درجات الحرارة لسابق عهدها.

الاحتباس الحراري الأحتباس الحرار التلوث الكربوني الطاقة النظيف الطاقة الدولية الغلاف الجوي العمل المناخي الوكالة الدولية باهظة الثمن درجات الحرارة درجات الحرارة ظاهرة الأحتباس عام 2100

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

تونس.. قرار صادم من قيس سعيد بشأن منظمة أوروبية كبيرة

موضوعات متعلقة

لحظات عصيبة في الحرب الأوكرانية.. وفاة قائد الأسطول وهجمات طوال اليوم

شاهد فيديو لبوتين خلال زيارة سرية لفنلندا قبل 30 عامًا

انخفاض نهر المسيسيبي وأزمة مياه شرب تواجه ولاية أمريكية

مفاجأة ضخمة..أوكرانيا تقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي.. تفاصيل

الولايات المتحدة تفكر في إنشاء خط فضائي ساخن مع الصين لتجنب الأزمات

وصول الدبابة أبرامز لأوكرانيا.. ماذا يعني؟

ضغط ديمقراطي على مكارثي لعدم إغلاق الحكومة الأمريكية لأبوابها

ترامب يتعهد بمحاكمة الخونة أعداء الشعب حال توليه الحكم في انتخابات 2024

ترشيحاتنا

التعليم : غداً آخر فرصة لإستلام طلبات تحويلات طلاب المرحلة الثانوية

ماذا تفعل في ليلة المولد النبوي لترى رسول الله؟.. علي جمعة يوصي بـ7 مجربات

شبورة كثيفة.. الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 - 9 - 2023|فيديو

الري: زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية واستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ