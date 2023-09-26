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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. رئيس الوزراء : داعـش لم يعد يهددنا ولاحاجة للتحالف الدولي

شياع السوداني
شياع السوداني

أفاد رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني بأنه تم طرح  رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع.

وقال رئيس الوزراء العراقي  خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع صحيفة ذا ناشيونال : الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي.

وأضاف رئيس الوزراء: أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية.

وتابع السوداني : قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجته.

وأردف: البطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.

واكمل رئيس الوزراء: سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات رغم كلفتها الاجتماعية.

وواصل : تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة وبين فئة كانت تعتاش على الدولار.

وأشار الي ان المنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع ولا تُدفع فيها ضرائب وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي.

وزاد رئيس الوزراء: المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي وهذه ستنالها العقوبات.

وأضاف : مشروع طريق التنمية هو الأفضل والأقصر في مساره والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع المطروحة في المنطقة.

كما أكد  داعـش لا يمثل اليوم تهديدا للدولة العراقية ولم يعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهته.

وبين أن أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضيا قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة.

وأتم رئيس الوزراء العراقي تصريحاته قائلا : ننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي. 

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