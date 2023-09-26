فرج عامر: أوسوريو مدرب كبير يعمل بدون إمكانيات حقيقية

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بأداء أوسوريو كمدرب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر: "أوسوريو مدرب كبير بيدرب بدون إمكانيات حقيقية".

واجه نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، مساء أمس الاثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري لموسم 2023-2024، وخسر الأبيض نقطتين جديدتين في ثاني تعادل له بالدوري، ليجهش مدرب الزمالك أوسوريو بالبكاء.

سيطر التعادل السلبي على مباراة الزمالك والمقاولون حتى الدقيقة 65؛ عندما تمكن مصطفى شلبي من تسجيل هدف التقدم.

وبعد الهدف، سُلطت الكاميرات على أوسوريو، الذي ظهر أنه دخل في حالة من البكاء، دون ظهور سبب لهذا الأمر، غير أن بكاء أوسوريو، الذي بدا أنه فرحا بالهدف، لم يكن في محله؛ بعدما قرر الحكم إلغاءه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.