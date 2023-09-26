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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاعتماد والرقابة الصحية: معايير "جهار" تضمن التواصل الفعال بين المريض والفريق الطبي

صدى البلد

 تلقى د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التقرير نصف السنوي لقياس تجربة المريض والذي أصدرته الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة، عن النصف الثاني من العام المالي 2022/ 2023 .

وقامت الهيئة بتنفيذ 62132 استطلاع رأي لقياس تجربة المريض خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2023 من خلال 168 زيارة للمنشآت الصحية المختلفة، بمحافظات المرحلة الأولى بهدف قياس رضا المتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصول المواطن المصري على خدمات صحية ذات جودة عالمية وتماشيا مع استراتيجية مصر  2030.

وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن الهيئة تقوم بقياس تجربة المريض من خلال استطلاعات الرأي الدورية للمرضى في عدد من المحاور تشمل:  (سهولة الوصول للخدمات الصحية ، تفعيل مشاركة الأسرة، تنسيق الرعاية، استمرارية الرعاية، اتاحة المعلومات والتثقيف للمرضي، توافر  الراحة اثناء الاقامة بالمستشفي ) وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR” وذلك لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، وتفعيـل حقـوق المريـض، و المساواة وعدم التمييز ودعم مــرور المريــض بتجربــة جيدة  أثنــاء تلقيــه الخدمــة، فضلاً عن مشاركة المرضي وذويهم في خطة الرعاية والإجراءات الخاصة بهم، وتوفير خدمات صحية تلبي احتياجات وتوقعات المرضى وذويهم.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن التقرير أوضح ارتفاع نسب رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة في محوري الراحة، واحترام قيم وتفضيلات المرضى، لافتاً أن معايير الجودة القومية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا،  تولى اهتماما كبيرا بزيادة وتحقيق التواصل الفعال بين المرضى والفريق الطبي المعالج، وإبلاغ المرضى بشكل كاف عن حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة لهم، بالإضافة إلى الاستماع بعناية لاحتياجات المرضى ومخاوفهم والرد عليها، وذلك للوصول إلى تقديم رعاية صحية آمنة وذات مستويات جودة عالية وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة.

ومن جانبه، أوضح د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الزيارات شملت مختلف أنواع المنشآت الطبية ولم تقتصر على المستشفيات والوحدات الصحية فقط، حيث تم عمل ٦٣ زيارة للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، و٥٧ زيارة بمحافظة بورسعيد، و٣٠ بالاسماعيلية، و١٨ بجنوب سيناء.

وفي ذات السياق، أشارت د. نانسي عبد العزيز، رئيس الادارة المركزية للرقابة الصحية، أن الادارة العامة لرضاء المتعاملين قامت بقياس تجربة المريض من خلال تنفيذ عدد 28942 استطلاع رأي بمحافظة الأقصر، و17386 بمحافظة بورسعيد، و4423 بجنوب سيناء وكانت أعلى نسب لرضا المتعاملين بالمحافظات الثلاثة بمحاور الراحة، واحترام قيم وتفضيلات المرضى.

وتابعت: احتل محور تفعيل مشاركة الاسرة المركز الأول في تجربة المريض بمحافظة الإسماعيلية بنسبة ٩١% ، وهو ما اشارت اليه نتيجة 11381 استطلاع تم تنفيذه بالمحافظة.

للاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالى:
‏https://shorturl.at/bCG45

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