زيارة رسمية.. حاكم الشارقة يصل إلى سلطنة عمان

أفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة وصل إلى سلطنة عُمان، في زيارة رسمية يلتقي خلالها السُّلطان هيثم بن طارق.

وفي سياق اخر؛ كان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد أكد أن جامعة الذيد ستفتح أبوابها أمام الطلبة في سبتمبر المقبل 2024 وستضم كليتي الزراعة والبيطرة ومركزاً لعلوم الصحراء وآخر للبيئة كما سيوجد بجوارها مستشفى بيطري لعلاج الحيوانات المملوكة للعامة وستوقع الجامعة شراكة مع جامعتين بريطانيتين.

كما أعلن أن جامعة خورفكان ستفتح أبوابها بعد عام وكذلك ستدخل جامعة كلباء في المنافسة قريباً.

وقال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي " لا يمكن لطالب كلية الزراعة أن يلتحق من السنة الأولى بالهندسة الزراعية حيث أن كلية الزراعة تدرّس أول سنتين للطلبة دراسة ‘عامة‘ تأسيسية ليتخصص الطالب بعد ذلك في مجال المحاصيل أو الخضروات أو الفواكه وكذلك بعضهم يتخصص في شعبة عامة فيدرس جميع التخصصات وأنا شخصياً من الأشخاص الذين درسوا جميع التخصصات".