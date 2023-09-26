بعد وصية السيسي.. كيف يتعامل رؤساء الجامعات مع الطلاب ؟

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه المهم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات توجيهات حاسمة لرؤساء الجامعات في مصر، أحد هذه التوجيهات البارزة كانت التأكيد على ضرورة حسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم على جميع الأصعدة.

وتعكس هذه التوجيهات الرؤية القائدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين التعليم العالي في مصر وضمان توفير بيئة تعليمية تشجع على النجاح والازدهار الأكاديمي، حيث تعزز هذه الخطوة من تقدير الدور الهام الذي يلعبه الطلاب في تحقيق التطور الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعات.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه التوجيهات التزام الدولة بتوفير بيئة تعليمية تعزز من تفرغ الطلاب للدراسة وتوفير الدعم اللازم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية، وإنها دعوة لرؤساء الجامعات لتحسين التفاعل مع الطلاب وتوجيههم بطريقة تعزز من تجربتهم الجامعية وتساهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي.

وتعتبر هذه التوجيهات إشارة إلى التزام الدولة المصرية بتطوير التعليم العالي وتعزيز الجودة التعليمية، حيث يلعب الطلاب دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.