حديث الرئيس في شرم الشيخ.. وانتخابات الرئاسة في ديسمبر.. وولي العهد السعودي يطلق مشروع تطوير قمم السودة.. والسعدون: المملكة الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم.. أبرز ما جاء في صحف الكويت

رئيس مجلس الأمة: تُزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين

الكويت تتضامن مع البحرين وتدين وتستنكر الهجوم على قواتها

الإحصاء: مصر تسجّل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 114 يوماً

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0,308 واليورو ينخفض إلى 0,327

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم حار ورطب نسبياً

نواب الكويت: نحتاج قانوناً للإعلام يوسِّع الحريات

وزير الطاقة السعودي: المملكة ماضية بمشروع أول محطة للطاقة النووية

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تناولت الصحف الكويتية عددا من الموضوعات المتفرقة المحلية والعالمية مع تناولها للشأن المصري وانتخابات رئاسة الجمهورية في ديسمبر هذا العام.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشاركين في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمقامة في مدينة شرم الشيخ، قائلا: «اسمحولي في البداية أرحب بوزراء المالية وكل الضيوف اللي موجودين معانا النهارده والحقيقة اننا سعداء باستضافة هذا المؤتمر في مصر ومدينة شرم الشيخ بعد 3 انعقادات افتراضية 2020 و2021 و2022.. وهنا نستضيفه في شرم الشيخ».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في اجتماعات البنك الآسيوي: «تقديرنا للبنك والدور الكبير اللي قام بيه خلال 8 سنوات والمستوى اللي وصل له في فترة زمنية مش كبيرة تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة أو محفظة تصل 100 مليار دولار.. وتصنيف من الوكالات مثل فيتش A 3 ونظرة مستقرة مستقبلية.. وقيمة التمويل اللي قدمه خلال السنوات اللي فاتت زي ما ذكر أكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروعا ده أمر عظيم ورائع».

وتابع الرئيس السيسي: «هذا الأمر محتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية.. وعاوز أقول في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بالعالم كله يمكن تكون مؤسسة تمويل متعددة الأطراف محتاجة تضخ المزيد من الضخ منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل الظروف الحالية».

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، امس، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة، بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوما، في حين بلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.

ونص القانون على الآتي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021، وافق مجلس الأمة على قانون المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا و النظام الذي يضع للعاملين بإحدى الجهات الحكومية معاملة مالية خاصة من حيث المرتب، سواء كان ذلك بقانون أو بأداة أدنى وفقا للقانون.

تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص.

اعتبر رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن «الاحتفال بالعيد الوطني السعودي يعيد لنا الأمل في أن نرى الأمة العربية وقد أخذت مكانها الطبيعي الذي يجب أن تأخذه بقيادة المملكة العربية السعودية»، مشددا على أن «السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تقود العالم، وليس المنطقة فقط».

قالت صحيفة الوطن الكويتية، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين على تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين.

لفتت الصحيفة إلى أنه قد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 308ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 55ر0 في المئة إلى مستوى 327ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 29ر0 في المئة إلى مستوى 376ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 49ر0 في المئة إلى مستوى 338ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.

قالت صحيفة القبس الكويتية، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبياً خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ذكرت الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 44° C والصغرى 25° C.

قالت صحيفة القبس، في موازاة طرح وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، مسودة قانون تنظيم الإعلام الجديد للنقاش في حلقة نقاشية أمس، شدد عدد من النواب على أن الكويت بحاجة إلى قانون يوسِّع الحريات وليس يقيدها.

ودعا هؤلاء النواب إلى ضرورة مراجعة القانون المقترح في اللجان المختصة بحذر، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والاطلاع على كل تفاصيله، مؤكدين أن التحرك والضغط النيابي والشعبي والإعلامي نجحا في إلزام وزارة الإعلام التراجع عن تقييد الحريات.



وذكرت الصحيفة، أكد الأمير محمد بن سلمان، أن قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال ولي العهد السعودي: «يؤكد المخطط العام سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية وحفظها للأجيال القادمة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية».

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى قمم السودة، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية الذي يتضمن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير قوله في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن المملكة تتطلع لتفعيل مركز تعاون إقليمي مع الوكالة لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.