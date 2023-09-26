البورصة تربح 17.1 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 17.1 مليار جنيه، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء- جلسة منتصف الأسبوع - ليصل إلى مستوى 1.393 تريليون جنيه، مقارنة 1.376 تريليون جنيه مستوى إغلاق أمس.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود خلال منتصف اليوم الثلاثاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.04%، ليصل إلى مستوى 20525 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49%، محققاً 3835 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" والأوسع نطاقاً بنسبة 0.69% عند مستوى 5729 نقطة.