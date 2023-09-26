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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثالثة لممشى أهل مصر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى  عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المعلن عنها .
استهل المحافظ  المتابعة بما استجد من أعمال في المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرُف على تنفيذه جهاز إحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب).

 


كما تابع أعمال الممشى النيلي من منطقة معدية بطا، حيث تتم الآن أعمال الانترلوك وجاري توريد طبقة الترتان السطحية على الممشى النيلي، ووجه بدفع الأعمال وإنشاء مدخل خاص للمعدية للتيسير على المواطنين.

 

كما وجه أيضا بترميم حائط بمنطقة نادي الري وتطويرها لتتماشى مع أعمال إنشاء الممشى .
 

وأكد  المحافظ أن المشروع يتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدا اقتصاديا، وتتضمن مشروعات للتنمية و الاستثمار، وخدمات ومنافذ بيع والربط بين الرصيف والممشى وسهولة الوصول إلى المسطح المائي مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستغلال سطحها وواجهتها النيلية في أنشطة ترفيهية وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب .


واستكمل الهجان الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة . 


وأكد المحافظ، حرص المحافظة على إحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيراً إلى أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة المُدن والأحياء .

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