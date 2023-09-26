صحف الإمارات| اتهام 16 مسؤولاً ليبياً بكارثة سدَّي درنة.. مصر تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. والحوثي يواصل جرائمه ضد العرب



بن زايد يصدر قانون بشأن ديوان الرئاسة

الإمارات تفتح الباب أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار

إعادة تنظيم دائرة شؤون الضاحي بإمارة الشارقة

الإمارات تطالب بضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات

كوريا الشمالية تسمح للمواطنين الأجانب بدخول البلاد بعد عطلة 3 سنوات

قتلي واصابات في صفوف الجيش البحريني



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.



فقد ابرزت صحيفة الوطن الإماراتية؛ إصدار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات ”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم ” 26 ” لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة.

ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة “رئيس الديوان” بكلمة “الوزير” ، كما تستبدل عبارة “رئيس ديوان الرئاسة ” بعبارة ” وزير ديوان الرئاسة ” وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

كما أشارت الصحيفة الي؛ دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،، عبر منصة “إكس”، المتميزين ومن يجدون في أنفسهم الكفاءة والقدرة والأمانة إلى التقدم والكتابة إلى مجلس الوزراء لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات، فكرا مستنيرا ورؤية قيادية فذة تحرص على فتح الباب للتواصل المباشر بين القيادة وأبناء الوطن لإشراكهم في عملية التحديث والتطوير المستدامة في القطاعات كافة.

ولاقت المبادرة الفريدة من نوعها تجاوبا كبيرا من شباب وشابات الإمارات، حيث بلغ عدد طلبات الترشح التي تلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اليوم الأول من الدعوة إلى الترشح نحو 4700 طلبا.

كما لفتت الصحيفة الي إصدار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، المسمى الآتي: “دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة”.

ووفقاً للمرسوم تتمتع الدائرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

بينما صحيفة الخليج الإماراتية فقد اهتمت بإعلان مكتب النائب العام الليبي، أمس الاثنين، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولاً في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدّي وادي درنة وأبومنصور، جراء الفيضانات والسيول التي تسبب فيها الإعصار «دانيال»، في العاشر من سبتمبر الجاري. كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين هم: «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة، وعميد المجلس البلدي درنة»، حسب بيان مكتب النائب العام.



وشملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين في هيئة الموارد المائية «إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».

ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكّلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة «أرسيل» التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السدّيْن؛ واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في عام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.



وقالت النيابة إن المسؤولين في هيئة المياه، خلال الاستجواب، لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان.

كما أشارت الصحيفة الي اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر المقبل، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر من العام الجاري، لمدة ثلاثة أيام.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حمزة، أعلن فيه عن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات، وفق مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية، وتضمن نزاهتها. وقال إنه قرر فتح باب تلقي طلبات الترشح اعتبارا من 5 وحتى 14 أكتوبر المقبل.



وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت أمس قراراً، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، في خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد، التي توافق 1و2و3 ديسمبر 2023، وفي داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 يناير2024. وتجرى جولة الإعادة أيام 5و6 و7 يناير2024، وفي داخل مصر أيام 8 و9 و10 يناير 20214

ولفتت الصحيفة أيضا الي إدانة دولة الإمارات بشدة، ما قام به متطرفون في مملكة هولندا من اعتداءات على نسخ من القرآن الكريم، وطالبت وزارة الخارجية الحكومة الهولندية بتحمّل المسؤولية، وإيقاف تلك الأفعال المسيئة.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية مراقبة خطاب الكراهية الذي يؤثر سلباً في تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.



وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.

وشددت الوزارة على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

فيما سلطت صحيفة البيان الإماراتية الضوء علي قرار كوريا الشمالية بأنها ستسمح للمواطنين الأجانب بدخول البلاد اعتباراً من الاثنين، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني، بعد عزلة مدفوعة بقيود كوفيد استمرت ثلاث سنوات.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير في وجه العالم منذ مطلع 2020 إثر وباء كوفيد، فمنعت حتى مواطنيها من الدخول.

لكن تُظهر مؤشرات هذا الشهر على أنها تعيد فتح الحدود، إذ سافر الزعيم كيم جونغ أون إلى روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وأرسل رياضيين للمشاركة في الألعاب الآسيوية في هانغجو شرقي الصين.

وذكرت شبكة «سي سي تي في» الصينية الرسمية، اليوم، أن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.

وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي يومين لدى وصولهم.

وأشارت كذلك الي اعلان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن مقتل ضابط وافراد وسقوط عدد من الجرحى على الحدود الجنوبية للسعودية ضمن القوات المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"



وقالت أيضا : جرى صباح الاثنين استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

جاء ذلك العمل الإرهابي الغادر نتيجة قيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.