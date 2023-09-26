توافد الآلاف من الأسايطة على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات تأييد الرئيس السيسي

توافد الآلاف من المواطنين اليوم، الثلاثاء، على مكاتب توثيق الشهر العقاري بمحافظة أسيوط لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية والمزمع إقامتها شهر ديسمبر المقبل.

وشهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري بمراكز ديروط والقوصية والفتح والاستثمار والمحافظة والضواحي ومنفلوط زحاما شديدا من المواطنين لإجراء التوكيلات.



وكان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن تحديد أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، الاثنين.

وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تقرر، في حالة الإعادة، أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام 5 و6 و7 من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام 8 و9 و10 من ذات الشهر.

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