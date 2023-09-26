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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محطة تاريخية مهمة.. السفير السعودي يصل فلسطين لتقديم أوراق اعتماده لأبومازن

السفير السعودي يصل
السفير السعودي يصل فلسطين لتقديم أوراق اعتماده

وصل السفير السعودي، نايف السديري، إلى رام الله، اليوم الثلاثاء، لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين.

وكتب السديري، على موقع اكس، تويتر سابقا: "من دولة فلسطين الحبيبة، أرض كنعان، أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".

 

ووفقا لصحيفة الشرق، عيَّنت السعودية سفيرها لدى الأردن، نايف السديري،  سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس، في أغسطس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

بدورها، رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين، أمس الاثنين، بزيارة سفير السعودية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في تصريحات نقلتها وكالة "وفا" الفلسطينية: "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية للرئيس محمود عباس".

كما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، هذه الزيارة "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

وفي أغسطس الماضي، سلم السديري في الأردن، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاما بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

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