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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي.. طرح تذاكر كأس العالم للأندية على موقع الفيفا

صدى البلد

بدأ اليوم، الثلاثاء، بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في نسختها المقبلة في جدة ديسمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي لـ “فيفا”، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويمثل من مصر فريق الأهلي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على الوداد المغربي في النهائي.

وتشارك في البطولة سبعة فرق، هي الاتحاد، بطل الدوري السعودي وممثل الدولة المضيفة، والأهلي، بطل إفريقيا، أوراوا رد دايموندز الياباني، بطل آسيا، مانشستر سيتي الانجليزي، بطل أوروبا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، وبطل دوري أمريكا الجنوبية الذي سيتمُّ تحديده نوفمبر المقبل.

مشوار النادي الأهلي في البطولة

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع النادي الأهلي في الجولة التمهيدية الثانية، حيث سيلتقي الفائز من مباراة اتحاد جدة وفريق نادي أوكلاند سيتي في هذا الدور التمهيدي. وفي حال تأهله من هذه المرحلة، سيلتقي ببطل كوبا ليبرتادوريس، والذي سيتم الكشف عنه في شهر نوفمبر.
من ناحية أخرى، سيلتقي مانشستر سيتي بالفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وليون المكسيكي.

مواعيد المباريات

12 ديسمبر: الدور الأول - اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي.

15 ديسمبر: الدور الثاني - الأهلي يواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، وكلوب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.

18 ديسمبر: نصف النهائي - الأهلي في حالة التأهل يواجه بطل أمريكا الجنوبية.

19 ديسمبر: نصف النهائي - مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

وستقام مباراتي تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية في يوم 21 ديسمبر.

22 ديسمبر: المركز الثالث والنهائي.

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