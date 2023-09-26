عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس سامسونج: الشركة حريصة على الاستمرار والتوسع بالسوق المصرية

صدى البلد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع الشركة بمحافظة بني سويف لإنتاج الأجهزة الإلكترونية والذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لاستقبال المزيد من الاستثمارات العالمية لا سيما في مجال الصناعات الإلكترونية.

وأوضح سمير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بنداً جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لشركة سامسونج العالمية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري وبدء تصنيع عدد من هذه البنود في مصر.

ولفت الوزير إلى أن الدولة توفر حالياً حزمة حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثر، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء.

ومن جانبه أوضح  جون سو جونج رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حرص الشركة على الاستمرار والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم المحاور الإنتاجية والتصديرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة تنتج حالياً نحو 2 مليون هاتف محمول سنوياً وتستهدف زيادتها إلى 5 مليون جهاز سنوياً.

وأضاف أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية تسهم في زيادة معدلات نفاذ صادرات الشركة إلى هذه الأسواق بمزايا تفضيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

ترشيحاتنا

إقبال كثيف على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات انتخابية للرئيس السيسي بالمنوفية

توافد الآلاف من الأسايطة على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات تأييد الرئيس السيسي

الآلاف يتوافدون أمام مكاتب الشهر العقاري بالغربية لدعم ترشح الرئيس السيسي.. صور

السر في أمريكا.. أردوغان يضع شرطا للموافقة على انضمام السويد لحلف الناتو

لتخفيف الأعباء عن الطلاب.. التعليم تكشف النظم الجديدة للاستغناء عن الكتب الخارجية

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بحلول ذكري المولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ