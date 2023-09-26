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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 113 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 724 شاحنة و 108 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 347 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 107000 طن بضائع ، 377 شاحنة و36 سيارة  . 

ويستعد ميناء سفاجا ، اليوم لاستقبال السفينة ESNA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها ، والعبارة امل بينما تغادر السفينة Stellar rioni وعلى متنها 38 الف طن فوسفات متجهة للصين والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس .  

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن ايلة، كوين نفرتيتى، سينا وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1066 راكب بموانيها .
 

استقبال استقبل الإعلامي الأحمر

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