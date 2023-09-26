بعد 9 سنوات|أول تصريح من صاحب دعوة يارب تلعب في ليفربول يا صلاح

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتعليق أحد مشجعي لاعب كرة القدم "محمد صلاح" تضمن دعاءً "يارب تلعب في ليفربول" يعود تاريخ التعليق الي عام ٢٠١٣، كتبه "محمد الأهلاوي".





وتفاعل عدد كبير من مستخدمين فيسبوك مع هذا التعليق رغم مرور 9 سنوات على تدوينه، خاصة أن "مو صلاح" يتألق في الملاعب الإنجليزية رفقة ليفربول الان.





بدأ التفاعل ياخذ شكلًا من أشكال المزاح مع كاتبه، وبعض الناس طالبه بأن يدعو لهم، فيما دعا آخرون، على نحو ساخر، ببناء مقام لصاحب هذا التعليق، بالرغم أن صاحب هذا التعليق نسي ما دوّنه في حق محمد صلاح، حتى تذكر محتواه بفضل إعادة تسليط الضوء عليه.





ورغم السعادة التي انتابت "محمد" جراء تسليط الضوء على تعليقه، لكنه لم يتقبل بعض ردود فعل بعض المتابعين، الذين تحدثوا عن بناء مقام له: "هذا الكلام يصيبني بالضيق".





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.