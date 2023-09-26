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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعلن عن زيارة نتنياهو إلى تركيا قريبًا

اردوغان ونتنياهو
اردوغان ونتنياهو

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يزور تركيا في أكتوبر أو نوفمبر.

 

ووفقا لوسائل إعلام تركيا، قال أردوغان إنه سيرد الزيارة بعد ذلك، حسبما نقلت وكالة "رويترز".


واجتمع أردوغان ونتنياهو وجهاً لوجه أول مرة في الأسبوع الماضي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة منذ أمد طويل بينهما.

 

وبعد اجتماعات الجمعية العامة، قال أردوغان إن إسرائيل وتركيا ستتخذان خطوات على نحو سريع بمجال التنقيب عن الطاقة.

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