محجوزون للعمل قبل التخرج.. رضا حجازي يزف خبرا سارا لطلاب التعليم الفني

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية و التعليم، أن الطلاب يحصلون على درجات عالية، ولا يدخلون الثانوية العامة، ويتجهون للتعليم الفني، لآن هؤلاء محجوزون للعمل قبل التخرج، ويحق لهم الالتحاق بالجامعات التكنولوجيا.



وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أن ثقافة عدم الدخول مدارس التعليم الفني تغيرت، وأصبحت هناك فرص عمل كثيرة لـ خريجي التعليم الفني.



وأوضح أن التعليم الفني حكاية كبيرة، وهو من سيصنع الاقتصاد، وأن الجميع كان يعتقد أن الطالب الضعيف هو من يدخل التعليم الفني.